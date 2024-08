【美國大選】賀錦麗強調在邊境等議題價值觀從沒改變

【有線新聞】

美國民主黨總統候選人賀錦麗正式參選後首次接受傳媒專訪,強調會重視經濟,在關鍵問題的價值觀亦從沒改變,並考慮任命共和黨人入閣。

上周在民主黨全國代表大會正式接受提名,成為總統候選人的賀錦麗,到訪佐治亞州拉票。民主黨上屆大選成功將這個深紅州分「逆轉」,她早前與競選拍檔沃爾茲接受美國有線新聞網絡專訪。

賀錦麗指改善經濟是首要任務會為中產提供支援,包括降低食物等生活開支、協助中小企融資、為首次置業的人提供免稅額、增加子女免稅額等。

但在環保議題,賀錦麗被指「轉軚」。由5年前支持水力壓裂採油禁令,到出任副總統、甚至角逐總統寶座後立場軟化;但她強調在關鍵議題的價值觀從沒改變,承諾將重新推動邊境立法,限制移民湧入,確保邊境安全。

中東局勢方面,有民主黨人質疑華府向以軍供武,令加沙的巴勒斯坦人傷亡慘重。賀錦麗重申會繼續支持以色列,促使實現加沙停火並營救人質。

賀錦麗又指一向接納不同聲音,認為作出重大決策時有不同觀點和經驗的人參與很重要。若當選,可能會邀請共和黨人入閣,相信對公眾有利。

