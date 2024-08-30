【加州新聞】加州執法當局拘22人 涉嫌 涉嫌參與有組織零售盜竊（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州司法部長Rob Bonta連同執法部門週四宣布，當局拘捕和檢控22人，他們涉嫌參與全加州的有組織零售犯罪及集團，專門針對大麻零售店，共造成財物損失約100萬元，以及盜取接近一千磅大麻。

在今年2月，加州司法部特別行動組連同奧克蘭（屋崙）警察局，調查專門爆竊加州各地大麻分銷商的疑犯，Santa Cruz地區也發現大批類似的爆竊案之後，該縣縣警辦公室也加入調查。

Bonta表示，加州司法部正在將有組織的零售犯罪行為連根拔起，目的是要提醒民眾，加州不會容忍有組織的零售犯罪，因為對商業、零售商和消費者都不利。

Bonta說：「我們說的不是偷取幾包大麻糖果，而是傷害更嚴重的罪案，我們說的是有組織犯罪、傷害我們的商業，對社區構成威脅。」

Bonta又說，被捕的22人牽涉最少15宗藥房爆竊案，犯罪地點遍布加州十多個縣，疑犯通常在半夜強行闖入藥房爆竊，他們被控以商業爆竊、嚴重盜竊、有組織零售盜竊以及串謀等控罪。

奧克蘭警方也表示，將會繼續與地方、州和聯邦各個部門合作，共同打擊與幫派有聯繫的暴力，以及商業爆竊和偷竊行為，以便令到整個地區和全加州的社區更安全。

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