【加州新聞】加州執法當局拘22人 涉嫌 涉嫌參與有組織零售盜竊（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州司法部長Rob Bonta連同執法部門週四宣布,當局拘捕和檢控22人,他們涉嫌參與全加州的有組織零售犯罪及集團,專門針對大麻零售店,共造成財物損失約100萬元,以及盜取接近一千磅大麻。

在今年2月,加州司法部特別行動組連同奧克蘭(屋崙)警察局,調查專門爆竊加州各地大麻分銷商的疑犯,Santa Cruz地區也發現大批類似的爆竊案之後,該縣縣警辦公室也加入調查。

Bonta表示,加州司法部正在將有組織的零售犯罪行為連根拔起,目的是要提醒民眾,加州不會容忍有組織的零售犯罪,因為對商業、零售商和消費者都不利。

Bonta說:「我們說的不是偷取幾包大麻糖果,而是傷害更嚴重的罪案,我們說的是有組織犯罪、傷害我們的商業,對社區構成威脅。」

Bonta又說,被捕的22人牽涉最少15宗藥房爆竊案,犯罪地點遍布加州十多個縣,疑犯通常在半夜強行闖入藥房爆竊,他們被控以商業爆竊、嚴重盜竊、有組織零售盜竊以及串謀等控罪。

奧克蘭警方也表示,將會繼續與地方、州和聯邦各個部門合作,共同打擊與幫派有聯繫的暴力,以及商業爆竊和偷竊行為,以便令到整個地區和全加州的社區更安全。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。