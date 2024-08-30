【灣區新聞】舊金山警方擴大使用無人機和車牌閱讀器執法 汽車盜竊案較去年大減（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）警察部門近期在執法行動上，擴大使用無人機和車牌閱讀器，該部門表示，使用這些新的執法工具，導致汽車盜竊事件減少，但為了給民眾提供這方面的訊息，設立網頁，以增加使用這些工具的透明度。

這是警方發布無人機拍攝到的畫面，警方表示，在8月22日，車牌閱讀器先是偵察到，這輛紅色的Hyundai SUV，警方懷疑這車子涉及前一天發生的一宗汽車盜竊，然後使用無人機跟隨這輛車。

畫面中可以看到，歹徒在Embarcadero把車停放在一輛黑色SUV旁邊，然後有兩名男子走出車外，砸破黑色SUV的後窗，從車中取走數個行李箱。

警方使用無人機跟踪歹徒的車，避免了在公路上開車追逐的狀況，有了車子的位置，警方用鐵釘刺破車子的輪胎，三名歹徒棄車而逃，但是被警方成功逮捕。

警察也在他們身上找到裝有子彈的槍支，並在他們的車中找到盜竊工具，和被盜取的四個行李箱，警方之後也將它們物歸原主。

警方週四發表聲明表示，正是使用這類新的執法工具，使得汽車盜竊案今年7月和去年同時期相比減少70%，6月和去年同個月相比減少72%。

而為了增加使用這類新執法工具的透明度，警察部門也設立了網頁，來講解使用無人機的政策，和每個月的飛行記錄。

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