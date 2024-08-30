【灣區新聞】東灣游泳教練涉嫌非禮6名男童被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Alameda縣地檢官宣佈以15項重罪起訴一名Emeryville的游泳教練，他涉嫌非禮6名男童，受害者都是10歲以下，一旦罪名成立，他將面臨終身監禁。

25歲的被告Tyler Livingston是Emeryville的游泳教練，據報，Tyler任職私人游泳教練和保姆。

柏克萊警方表示，最初接獲一名家長報案指，Tyler在上課時非禮其兒子，其後陸續接獲更多受害人報案。

警方在上月拘捕Tyler，警方表示，接報的6宗案件，發生在2023年11月至今年7月期間，而受害人的年齡介乎6歲至9歲。

地檢官目前以15項重罪起訴Tyler，被告否認控罪，他目前被關押在Santa Rita監獄，不得保釋，一旦罪名成立，Tyler Livingston將面臨195年監禁。

Alameda縣地檢官Pamela Price說：「這宗是非常困難的案件，對於家庭和社區來說帶來傷害的案件，這無疑是背叛了對照顧兒童者的信任。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。