【灣區新聞】東灣游泳教練涉嫌非禮6名男童被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Alameda縣地檢官宣佈以15項重罪起訴一名Emeryville的游泳教練,他涉嫌非禮6名男童,受害者都是10歲以下,一旦罪名成立,他將面臨終身監禁。

25歲的被告Tyler Livingston是Emeryville的游泳教練,據報,Tyler任職私人游泳教練和保姆。

柏克萊警方表示,最初接獲一名家長報案指,Tyler在上課時非禮其兒子,其後陸續接獲更多受害人報案。

警方在上月拘捕Tyler,警方表示,接報的6宗案件,發生在2023年11月至今年7月期間,而受害人的年齡介乎6歲至9歲。

地檢官目前以15項重罪起訴Tyler,被告否認控罪,他目前被關押在Santa Rita監獄,不得保釋,一旦罪名成立,Tyler Livingston將面臨195年監禁。

Alameda縣地檢官Pamela Price說:「這宗是非常困難的案件,對於家庭和社區來說帶來傷害的案件,這無疑是背叛了對照顧兒童者的信任。」

