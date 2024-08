【加州新聞】加州議會通過法案 讓無證移民有機會取得首次置業頭款援助（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州議會參議院在本週二通過有爭議的AB1840法案,讓無證移民有機會取得首次置業貸款,法案主要是向一些無證移民提供多達15萬元的頭款援助,現在要看州長紐森是否會簽署成法。

AB1840法案容許無證移民參加一項抽籤活動,中彩的人可以獲得高達15萬元的首次置業頭款或手續費援助,法案先後在州議會兩院過關後,現在提交給州長簽署,州長辦公室表示,在收到法案文本後會做出評估。

由於臨近大選,移民是敏感問題,一般認為州長紐森很可能會否決,以免法案影響民主黨的選情。

一些共和黨人已經抨擊這項法案是向無證移民送錢,尤其是有關的計劃正遇到財政困難。

AB1840所涉及的房貸援助計劃「California Dream for All」,是由加州財政部根據AB140法案在2021年設立,由加州住屋融資局(CalHFA)管理,目的是協助中低收入階層置業,改善加州的族裔貧富懸殊現象。

兩年來加州投資了大概5.5億資金,目前所有的資金已經耗盡,,州府必須繼續注資,才能保持該項目的運行。

這個計劃啟動以來都有很大需求,至上年開始住屋融資局已經將先到先得制度,改為抽籤模式。

在財源緊絀而申請人數眾多的情況下,將部份資源再分給無證移民,自然引起爭議。

支持者表示,是次計劃不應與廣泛移民政策相提並論,而擴大受惠資格,只是為了保公平。

但反對者則認為,加州現時的房屋短缺問題已經非常嚴重,他們擔心再用公帑協助無證移民置業,只會吸引更多無證移民湧來加州。

