【灣區新聞】聖荷西85號公路卡車逆行撞向Tesla 母子無辜喪命（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖荷西85號公路在本週一因為卡車逆行撞向Tesla電動車造成致命車禍，這場車禍的調查現在有了新進展。

車禍令Tesla內一名母親和她的青少年孩子死亡，肇事的卡車司機受重傷，85號公路北行車道一度封閉。

根據NBC的報導，週二聖塔克拉拉縣法醫辦公室確認，死者為47歲的聖荷西居民Rebecca Joanne Olsen，和她14歲的兒子。

聖荷西Summit Tahoma高中的一封電子郵件證實，這名兒子是該校一年級新生。

Olsen的同事表示，死者為一家海外公司遠距工作，她當時是下班後去接兒子時發生的事故。

加州公路巡警指，卡車司機在高速公路逆向超速行駛，他們在週一下午3時40分左右就收到對這個司機的舉報電話，後來卡車撞上了這輛Tesla汽車，釀成慘案。

卡車司機是來自佛州奧蘭多，39歲的Duncan McQuarrie，他在車禍中受重傷，被送往醫院治理，並在等待潛在的指控。

加州公路巡警代表Ross Lee表示，他們會考慮過失殺人的重罪，而且隨著調查的進展，可能還會有額外的控罪。

McQuarrie的逮捕記錄顯示，除其他違法行為外，他今年年初因無證駕駛、2021年持有可卡因，和2013年醉酒駕駛而被票控，但目前尚不清楚週一的致命車禍是否與毒品或酒精有關，調查仍在進行中。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。