【灣區新聞】Dublin高中一學生在更衣室遭圍毆 涉事者包括一名家長

【KTSF 黃穎文報導】

Dublin高中一名15歲學生,在更衣室遭到四名穿著連帽衣的青少年及一個女人襲擊,事主指,該女子是一個同學的媽媽,案件仍在調查中,警方未有逮捕任何人,Dublin校區總監表示,要檢討

校園安全規例。

事件發生在8月23日上星期五下午約3時半,15歲的非洲裔九年級學生Desanni Barfield,當時正在Dublin高中校內更衣室外面拾回球衣,為足球練習準備,突然迎面來了一個女子和數名青少年。

該女子呼喊著試圖尋找他,當時她的女兒,另一名九年級學生在其身旁陪同。

男童透露,他認出女子是一名同學的媽媽,當時女子身後那幾個青少年進入更衣室,追問他是否Desanni,其中一人揮拳打他,他於是還擊,其他人一擁而上圍毆他。

據報女童與其母親後來跟上,並用手機錄影了該襲擊。'

警方透露,男童的面部及頭部受傷,到醫院治療後現在已經出院。

警方認為這宗並非隨機事件,案情仍在調查中,暫時未有人被捕。

男童媽媽質疑學校的保安,並指當時無人親身幫助她兒子,同她抵達時現場並無任何警務人員。

Dublin校區總監Chris Funk就說,在場的教練和其他學生都有上前援助男童,他也強調經歷這次事件後,校區必須檢討校園安全規例。

