【灣區新聞】舊金山Mission區居民告市府沒取締賣淫活動和治安問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區一些居民採取法律行動控告市府,因為他們不滿市府沒有採取措施,來取締當地出現的賣淫活動和治安問題。

舊金山Mission 區住在Shotwell街的五個鄰居週二正式提出訴訟,控告市府沒有採取行動來應對那裡的賣淫活動、清潔問題,和一些人在兒童遊樂場喝酒的行為。

提出訴訟的組織週三召開記者會的場地,正是出現問題的Jose Coronado兒童遊樂場。

Mission區居民Lucy Junose說:「我們有相同的苦惱和目標,就是要Mission區更加乾淨和安全,讓大家在這裡生活愉快。」

這些居民表示,近期出現的賣淫活動,其實是從兩個路口外的Capp街轉移過來,原因是Capp街之前因為賣淫活動猖獗,那裡的居民投訴後,市府在路口設立路障,阻礙疑似皮條客的非居民在那裡的開車活動,但是這個解決問題的方式,現在卻把賣淫活動轉移到Shotwell街。

市長布里德和該區市議員盧凱莉發表聲明回應訴訟,表示市府將同樣在這裡設立路障和攝像機,也會給疑似皮條客的車主發信到他們的住址。

市府律師辦公室則表示,在正式接到訴訟文件,研究之後才回應。

