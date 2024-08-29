【灣區新聞】舊金山Mission區居民告市府沒取締賣淫活動和治安問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Mission區一些居民採取法律行動控告市府，因為他們不滿市府沒有採取措施，來取締當地出現的賣淫活動和治安問題。

舊金山Mission 區住在Shotwell街的五個鄰居週二正式提出訴訟，控告市府沒有採取行動來應對那裡的賣淫活動、清潔問題，和一些人在兒童遊樂場喝酒的行為。

提出訴訟的組織週三召開記者會的場地，正是出現問題的Jose Coronado兒童遊樂場。

Mission區居民Lucy Junose說：「我們有相同的苦惱和目標，就是要Mission區更加乾淨和安全，讓大家在這裡生活愉快。」

這些居民表示，近期出現的賣淫活動，其實是從兩個路口外的Capp街轉移過來，原因是Capp街之前因為賣淫活動猖獗，那裡的居民投訴後，市府在路口設立路障，阻礙疑似皮條客的非居民在那裡的開車活動，但是這個解決問題的方式，現在卻把賣淫活動轉移到Shotwell街。

市長布里德和該區市議員盧凱莉發表聲明回應訴訟，表示市府將同樣在這裡設立路障和攝像機，也會給疑似皮條客的車主發信到他們的住址。

市府律師辦公室則表示，在正式接到訴訟文件，研究之後才回應。

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