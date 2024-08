【全國新聞】南加警車追截超速車輛被撞 警員一死一危殆

【有線新聞】

美國加州有警車追截超速車輛期間相撞,警員一死一傷,超速司機亦不治。

被撞的警車火勢非常猛烈,有警員試圖撲救但不成功,接報到場的消防員開喉將火救熄。

事發在當地周一深夜,一架警車在克萊爾蒙特巡邏期間,發現有私家車超速,於是上前追截,私家車加速逃走,期間警車因為車速太快去到危險水平,警員的上級下令停止追捕,但未能阻止意外發生,警車左邊車身被私家車撞到,着火焚燒。私家車司機死亡,另外有兩架私家車被波及,無人受傷。

警方指殉職警員是30歲、入職逾5年的馬奇塔爾,事發時坐在司機位,當場死亡。

馬奇塔爾曾為警局拍攝宣傳片,亦有協助訓練新人,包括入職一年多,同車受傷的27歲警員馬天尼斯。

聖迭戈警長沃爾:「我們警察的工作,是希望帶來改變,去幫助有需要的人,他們為了那些自己甚至不認識的人冒着生命危險,昨晚我們失去了一個好警察。」

車禍發生的詳細情況,交由加州公路巡邏隊調查。加州州長紐森對事件致哀,並慰問受傷警員和殉職警員家屬。

