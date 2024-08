【KTSF 黃穎文報導】

在舊金山(三藩市),司機若收到交通罰單,上庭的地點由10月起將有改變。

舊金山高等法院宣佈,由10月7日起,交通告票的聆訊地點,由目前位於Bryant 街850號的司法大樓,永久搬到McAllister Street 400號的民事法庭大樓。

為方便民眾出席聆訊,法院允許市民申請於逢星期三舉行,透過Zoom遙距出席聆訊,市民可以透過網上LiveChat,或親身到法院的書記處要求遙距出席聆訊。

由10月7日起,法院也會在民事法庭大樓,增設書記處協助市民辦理手續。

法院提醒市民,交通告票上仍然會指示想提出抗辯的市民到司法大樓排期聆訊,但聆訊由10月7日起,只會在民事法庭大樓進行。

