【美國大選】小羅拔甘迺迪宣布將加入特朗普政權過渡團隊

【KTSF 張麗月報導】

共和黨副總統候選人萬斯表示,小羅拔甘迺迪上星期退選,改為支持特朗普,而甘迺迪週二宣布他將會加入特朗普的政權過渡團隊,反映出是美國政治上令人讚歎的重新調整。

萬斯週二在關鍵搖擺州份密歇根州造勢時對記者說,小羅拔甘迺迪改為支持特朗普,真正的意義是,甘迺迪原來所屬的民主黨,已經不再與大家在一起,而好像甘迺迪這樣的人,也不再受民主黨歡迎。

萬斯說:「甘迺迪支持特朗普,真正的意義是甘迺迪的民主黨,我祖父母所屬的民主黨,已不再與我們在一起,對嗎?賀錦麗握殺它(民主黨),現時民主黨的開放邊境、高通脹,所以像甘迺迪這樣的人,不再受民主黨歡迎,我們不同意他每樣事,但他(甘迺迪)支持特朗普做總統,是美國政治上令人讚歎的調整。」

較早時小羅拔甘迺迪和前民主黨聯邦眾議員Tulsi Gabbard,已經宣布加入特朗普過渡團隊。

70歲的小羅拔甘迺迪,去年10月宣布退出民主黨初選,改為以獨立候選人身份參選,到上星期他宣布從十個關鍵搖擺州退選,改為支持特朗普。

有記者問萬斯,如果特朗普贏得大選,小羅拔甘迺迪日後在白宮將會擔當甚麽角色,萬斯就拒絕回答,只是說「到時再算」。

