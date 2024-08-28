【美國大選】小羅拔甘迺迪宣布將加入特朗普政權過渡團隊

August 28, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Robert F. Kennedy Jr.)

【KTSF 張麗月報導】

共和黨副總統候選人萬斯表示，小羅拔甘迺迪上星期退選，改為支持特朗普，而甘迺迪週二宣布他將會加入特朗普的政權過渡團隊，反映出是美國政治上令人讚歎的重新調整。

萬斯週二在關鍵搖擺州份密歇根州造勢時對記者說，小羅拔甘迺迪改為支持特朗普，真正的意義是，甘迺迪原來所屬的民主黨，已經不再與大家在一起，而好像甘迺迪這樣的人，也不再受民主黨歡迎。

萬斯說：「甘迺迪支持特朗普，真正的意義是甘迺迪的民主黨，我祖父母所屬的民主黨，已不再與我們在一起，對嗎？賀錦麗握殺它（民主黨），現時民主黨的開放邊境、高通脹，所以像甘迺迪這樣的人，不再受民主黨歡迎，我們不同意他每樣事，但他（甘迺迪）支持特朗普做總統，是美國政治上令人讚歎的調整。」

較早時小羅拔甘迺迪和前民主黨聯邦眾議員Tulsi Gabbard，已經宣布加入特朗普過渡團隊。

70歲的小羅拔甘迺迪，去年10月宣布退出民主黨初選，改為以獨立候選人身份參選，到上星期他宣布從十個關鍵搖擺州退選，改為支持特朗普。

有記者問萬斯，如果特朗普贏得大選，小羅拔甘迺迪日後在白宮將會擔當甚麽角色，萬斯就拒絕回答，只是說「到時再算」。

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