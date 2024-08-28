【灣區新聞】San Mateo一對兄弟拔刀相向 其中一人從監獄轉到醫院途中逃跑（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo一對兄弟鬩牆，演變成拔刀相向，所幸沒有釀成悲劇，其中一名兄弟，從監獄轉到醫院途中逃跑，最後還是被警方逮捕。

星期天25日中午12時35分，San Mateo市警方接報，位於Magnolia Dr 600號路段一棟民宅有肢體衝突，其中一人拿刀，一人持槍，警方抵達現場發現是一對兄弟失和打架。

調查發現，Graham Macarthur是主要攻擊者，先攻擊對方，然後用刀武裝自己，最後用槍威脅要射向對方，所幸最後沒有發生。

Macarthur因為使用致命武器、揮舞槍支等指控而被捕，被送往聖馬刁警察局監獄，警方在他身上發現了毒品，Macarthur假裝生病，被送往San Mateo醫療中心。

在醫院從輪床轉移到病床上時，Macarthur跳起來，逃離了醫院，警察徒步追趕，最後在附近一處住宅的屋頂上找到Macarthur，經過10分鐘的對峙，Macarthur投降。

警方表示，家庭糾紛和家庭暴力，在緊張的情況下，使用武器有時會釀成悲劇，San Mateo縣的Community Overcoming Relationship Abuse Peninsula Conflict Resolution Center，提供學習如何建立健康關係所需的技能，警方鼓勵任何遭受家庭暴力的人利用這些資源。

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