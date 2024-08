【灣區新聞】San Mateo一對兄弟拔刀相向 其中一人從監獄轉到醫院途中逃跑（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo一對兄弟鬩牆,演變成拔刀相向,所幸沒有釀成悲劇,其中一名兄弟,從監獄轉到醫院途中逃跑,最後還是被警方逮捕。

星期天25日中午12時35分,San Mateo市警方接報,位於Magnolia Dr 600號路段一棟民宅有肢體衝突,其中一人拿刀,一人持槍,警方抵達現場發現是一對兄弟失和打架。

調查發現,Graham Macarthur是主要攻擊者,先攻擊對方,然後用刀武裝自己,最後用槍威脅要射向對方,所幸最後沒有發生。

Macarthur因為使用致命武器、揮舞槍支等指控而被捕,被送往聖馬刁警察局監獄,警方在他身上發現了毒品,Macarthur假裝生病,被送往San Mateo醫療中心。

在醫院從輪床轉移到病床上時,Macarthur跳起來,逃離了醫院,警察徒步追趕,最後在附近一處住宅的屋頂上找到Macarthur,經過10分鐘的對峙,Macarthur投降。

警方表示,家庭糾紛和家庭暴力,在緊張的情況下,使用武器有時會釀成悲劇,San Mateo縣的Community Overcoming Relationship Abuse Peninsula Conflict Resolution Center,提供學習如何建立健康關係所需的技能,警方鼓勵任何遭受家庭暴力的人利用這些資源。

