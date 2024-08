【KTSF】

東灣奧克蘭的國際大道(International Boulevard)週二下午發生槍擊事件,一人死亡。

奧克蘭警方正在調查發生在25th Avenue夾國際大道的槍擊事件。

警員稱,槍擊事件發生在下午4點左右,當警察到達時,他們發現一名受害者,至少有一處槍傷。

在護理人員到達之前,受害者已經得到醫療照顧,但最終宣布當場死亡。

受害者的身分暫未公布,直至通知到死者近親。

下午4時多在現場可以見到當局在子彈痕跡劃下的標記,以及有人員進行仔細搜索。

