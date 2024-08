【灣區新聞】舊金山日落區再舉辦夜市 規模將擴大兩倍（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

今年舊金山(三藩市)日落區夜市將於8月和9月再次舉行,主辦商表示,今年夜市的規模將會擴大兩倍,希望能藉這個活動,加強推廣亞洲飲食文化。

日落區夜市將於8月30日及9月27日沿著Irving街舉行。

舊金山市參事殷嘉立宣布,日落區夜市會由上年的三個街區,改至今年的七個街區舉辦,估計這次活動可以容納一萬人。

本次夜市包括煮食表演和臭豆腐競食比賽等娛樂節目,主辦商更特地邀請名廚甄文達Martin Yan和地區名人參與。

除飲食攤位以外,夜市亦包括多達100個手工藝等攤檔,希望能帶給民眾一個精彩的夜市體驗。

本台先前率先報導過,殷嘉立身為台灣女婿,受到自己在台北饒河夜市的經驗觸動,決定將夜市體驗帶到舊金山日落區。

殷嘉立亦表示,對於日落區夜市引發其他組織的夜市活動感到高興。

除了日落區夜市活動以外,殷嘉立亦在9月21日舉辦小規模沙灘夜市及派對。

