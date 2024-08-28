【全國新聞】美國大部份地區氣溫達到危險水平 芝加哥連續兩天發高溫警告

【KTSF 張擎鳳報導】
根據國家海洋及大氣總署，星期二美國南部、中西部和西部地區的高溫達到危險水平，在芝加哥，整個城市都處於高溫警告之下，溫度高達華氏100度，這是該市連續第二天出現危險高溫。
星期二早上，民眾一大早就湧到湖邊進行戶外運動，以便避開酷暑。
芝加哥居民Brooke Roberts說：「現在最好早點起床，因為天氣已經很暖和了，之後的天氣只會變得更熱。」
在下週該市海灘正式關閉之前，到海邊肯定可以緩解一下炎熱的天氣，看到民眾騎單車、步行、跑步，或像這對夫婦及時打排球來消暑。
市民Victor Velazquez說：「和一群朋友一起來打排球，在天氣變得太熱之前，做一點運動。」
在市中心民眾手裡拿著水瓶，沿著炎熱的行人道步行去上班。
通勤人士Nick Elliott說：「我騎單車去上班，全身都是汗，我的意思是，天氣非常熱。」
通勤人士Mandy Gorski說：「光是呼吸就很難，幾乎是潮濕與高溫混合在一起，這不是我們在芝加哥見慣的。」
星期二早上，乘客們非感謝CTA公車配備了空調。
通勤人士Justice Cody說：「潮濕的天氣，很潮濕，不過幸運的是，公車通勤並不熱，但我確實能感覺到空氣變得黏稠。」
通勤人士Calvin Bulzoni說：「這絕對不是我最喜歡的天氣，但你知道這是芝加哥，天氣難以預測。」
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