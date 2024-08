【全國新聞】美國大部份地區氣溫達到危險水平 芝加哥連續兩天發高溫警告

【KTSF 張擎鳳報導】

根據國家海洋及大氣總署,星期二美國南部、中西部和西部地區的高溫達到危險水平,在芝加哥,整個城市都處於高溫警告之下,溫度高達華氏100度,這是該市連續第二天出現危險高溫。

星期二早上,民眾一大早就湧到湖邊進行戶外運動,以便避開酷暑。

芝加哥居民Brooke Roberts說:「現在最好早點起床,因為天氣已經很暖和了,之後的天氣只會變得更熱。」

在下週該市海灘正式關閉之前,到海邊肯定可以緩解一下炎熱的天氣,看到民眾騎單車、步行、跑步,或像這對夫婦及時打排球來消暑。

市民Victor Velazquez說:「和一群朋友一起來打排球,在天氣變得太熱之前,做一點運動。」

在市中心民眾手裡拿著水瓶,沿著炎熱的行人道步行去上班。

通勤人士Nick Elliott說:「我騎單車去上班,全身都是汗,我的意思是,天氣非常熱。」

通勤人士Mandy Gorski說:「光是呼吸就很難,幾乎是潮濕與高溫混合在一起,這不是我們在芝加哥見慣的。」

星期二早上,乘客們非感謝CTA公車配備了空調。

通勤人士Justice Cody說:「潮濕的天氣,很潮濕,不過幸運的是,公車通勤並不熱,但我確實能感覺到空氣變得黏稠。」

通勤人士Calvin Bulzoni說:「這絕對不是我最喜歡的天氣,但你知道這是芝加哥,天氣難以預測。」

