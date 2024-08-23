【加州新聞】Stockton市一珠寶店光天化日下發生劫案 閉路電視拍下犯案過程

August 23, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞
San Joaquin County Sheriff's Office

【KTSF 朱慧琪報導】

中谷地區Stockton市一間珠寶店，光天化日之下發生劫案，匪徒的犯案過程被閉路電視拍下。

San Joaquin縣警Andres Lopez說：「縣警接報兩名匪徒拿錘破壞櫥窗，試圖搶劫櫥窗展示的勞力士名錶。」

片段見到全身穿著黑色的匪徒，試圖打破玻璃櫥窗。

Nekter果汁店老闆Mark Sarale說：「我很驚訝在中午這樣行事，非常大膽，令人人都處於這種危險之中，真的很沮喪。」

匪徒的行為當時驚動了旁邊的果汁店。

Sarale說：「我當時在店內工作，其中一名DeVons員工進來，她顫抖表示他們遇劫。」

她報案後警方立即採取了行動。

Sarale說：「我看向外面，然後叫大家留在室內、關上門，確保所有人安全，然後匪徒就逃走了。」

如果大家仔細觀察片段，會注意到珠寶店員工的快速反應，令賊人空手而回。

Lopez說：「員工當時立即從櫥窗裡，拿走勞力士等物，疑犯見狀就停止破壞櫥窗，然後開車逃走。」

San Joaquin縣警表示，他們正在查看附近林肯中心的閉路電視片段以協助調查。

Lopez說：「這裡有車牌閱讀器，周圍都有很好的閉路電視，因此，劫案不會經常發生，而發生這樣的事真令人難過。」

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