【加州新聞】Stockton市一珠寶店光天化日下發生劫案 閉路電視拍下犯案過程

【KTSF 朱慧琪報導】

中谷地區Stockton市一間珠寶店,光天化日之下發生劫案,匪徒的犯案過程被閉路電視拍下。

San Joaquin縣警Andres Lopez說:「縣警接報兩名匪徒拿錘破壞櫥窗,試圖搶劫櫥窗展示的勞力士名錶。」

片段見到全身穿著黑色的匪徒,試圖打破玻璃櫥窗。

Nekter果汁店老闆Mark Sarale說:「我很驚訝在中午這樣行事,非常大膽,令人人都處於這種危險之中,真的很沮喪。」

匪徒的行為當時驚動了旁邊的果汁店。

Sarale說:「我當時在店內工作,其中一名DeVons員工進來,她顫抖表示他們遇劫。」

她報案後警方立即採取了行動。

Sarale說:「我看向外面,然後叫大家留在室內、關上門,確保所有人安全,然後匪徒就逃走了。」

如果大家仔細觀察片段,會注意到珠寶店員工的快速反應,令賊人空手而回。

Lopez說:「員工當時立即從櫥窗裡,拿走勞力士等物,疑犯見狀就停止破壞櫥窗,然後開車逃走。」

San Joaquin縣警表示,他們正在查看附近林肯中心的閉路電視片段以協助調查。

Lopez說:「這裡有車牌閱讀器,周圍都有很好的閉路電視,因此,劫案不會經常發生,而發生這樣的事真令人難過。」

