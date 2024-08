【KTSF】

南灣聖荷西一個無家可歸者營地發現一具燒焦屍體,當局初步列為兇殺案調查。

聖荷西警方於星期一接報指,位於Roberts Avenue夾Vintage Way附近的一個無家可歸者營地,有人發現了失蹤家屬的燒焦屍體,警方初步列為兇殺案調查,犯案動機仍在調查中。

警方未有公佈受害人身份,這是市內今年第21宗兇殺案。

