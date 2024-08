【灣區新聞】南灣警方呼籲公眾購買禮品卡時要小心 慎防被詐騙（視頻）

【KTSF】

南灣Campbell市警方呼籲公眾,提防禮品卡詐騙案,上週末兩名來自南加州的華裔居民,涉嫌把已被偷走密碼的禮品卡放回店舖的貨架,消費者購買後可能會蒙受損失。

被捕的兩名華裔居民,分別是居住在Rosemead市的45歲華裔男子Jian Chen,以及居住在Riverside市的32歲華裔女子Bifeng Xie.二人涉嫌偷取禮品卡後,記下禮品卡的編號和密碼,之後把這些禮品卡放回店內。

警方稱,Chen是負責把禮品卡放上貨架的人,Xie則在店外的汽車等候。

警方搜查二人的車輛時,起出逾500張來自不同店舖的禮品卡,如Home Depot、Apple和Amazon等。

警方稱,經調查後,Chen也可能涉及Santa Clara市警方正在調查的一宗同類案件。

警方稱,當消費者拿著這些已被盜取密碼的禮品卡充值,在消費者使用禮品卡前,不法之徒將可馬上偷走禮品卡的款項,由於這類詐騙案越趨普及,警方呼籲消費者要提高警覺,避免成為下一名受害人。

警方表示,要避免成為詐騙案受害人,最好在網上購買禮品卡,而在購買實體禮品卡時,應小心檢查禮品卡曾否被人使用,另外在買卡後要保留收據,零售商可能會為受害的消費者退款,而在購買禮品卡後應盡快使用,減少不法之徒盜走款項的機會。

