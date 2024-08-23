【灣區新聞】南灣警方呼籲公眾購買禮品卡時要小心 慎防被詐騙（視頻）

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南灣Campbell市警方呼籲公眾，提防禮品卡詐騙案，上週末兩名來自南加州的華裔居民，涉嫌把已被偷走密碼的禮品卡放回店舖的貨架，消費者購買後可能會蒙受損失。

被捕的兩名華裔居民，分別是居住在Rosemead市的45歲華裔男子Jian Chen，以及居住在Riverside市的32歲華裔女子Bifeng Xie．二人涉嫌偷取禮品卡後，記下禮品卡的編號和密碼，之後把這些禮品卡放回店內。

警方稱，Chen是負責把禮品卡放上貨架的人，Xie則在店外的汽車等候。

警方搜查二人的車輛時，起出逾500張來自不同店舖的禮品卡，如Home Depot、Apple和Amazon等。

警方稱，經調查後，Chen也可能涉及Santa Clara市警方正在調查的一宗同類案件。

警方稱，當消費者拿著這些已被盜取密碼的禮品卡充值，在消費者使用禮品卡前，不法之徒將可馬上偷走禮品卡的款項，由於這類詐騙案越趨普及，警方呼籲消費者要提高警覺，避免成為下一名受害人。

警方表示，要避免成為詐騙案受害人，最好在網上購買禮品卡，而在購買實體禮品卡時，應小心檢查禮品卡曾否被人使用，另外在買卡後要保留收據，零售商可能會為受害的消費者退款，而在購買禮品卡後應盡快使用，減少不法之徒盜走款項的機會。

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