【美國大選】舊金山市府律師邱信福觀察總結民主黨全國代表大會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

全程參與這次民主黨全國代表大會的舊金山市府律師邱信福（David Chiu），週四也向媒體分享四天來的觀察總結。

以加州唯一華裔政黨領袖和民選官員PLEO黨代表身份出席大會的邱信福，週四向華文媒體展示了進入會場的過程，出席者每天都要換發當天的證件，還要經過五個安檢點的檢查才能進入會場，保安作業非常嚴密。

總結這四天的議程，邱信福認為，民主黨的黨代表們對民主黨提名人選展現了極高的熱情。

邱信福說：「我這一生也出席過許多的大會，我從未到過一個全國代表大會，黨代表們對我們的提名人這麼熱情高漲，可能是自2008年奧巴馬那次以來，但是人們真的是非常興奮，對於賀錦麗和Walz的熱情程度已爆表，有許多的對話都是談到我們在未來六、七天要怎麼去幫她。」

邱信福認為，民主黨在這次總統大選選情居於有利位置，也預期隨著選戰白熱化，對手的攻擊會更加猛烈。

邱信福說：「我們處於很好的位置，但大家也都知道，特朗普及其盟友將會升高許多攻擊，針對我們的副總統及Walz州長，我們需要準備好去挺身辯護。」

談到吸引年輕選票方面，邱信福認為，隨著賀錦麗取代拜登參選總統，年輕選票明顯回流。

邱信福說：「年輕選民傾向是民主黨選民，賀錦麗確實吸引到年輕選民，以一種我們幾年前沒見到的方式，在之前特朗普和拜登之間的競爭，年輕選民真的不太參與，不認為這是一場要對他們說話的選舉，但過去幾個星期出現戲劇化的改變，年輕選民也參與了競選活動。」

對於有報導披露，同為民主黨但獨立競選的小羅伯甘迺迪，可望在週五宣布退選，並轉為支持特朗普，對於賀錦麗的選情會有甚麼影響呢？邱信福認為影響不大。

邱信福說：「很難搞清楚他的支持基礎是什麼，但我想很清楚的是，隨著我們的參選，他的支持度真的在減少，我想可能只有幾個百分點，但比我們開始時要低得多，目前還不清楚他的支持來自哪裡。」

邱信福認為，實際影響可以再觀察，不過從過去幾個星期的民調數字看來，賀錦麗的支持度有著明顯的攀升，為她的選情奠定很好的基礎。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。