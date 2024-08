【灣區新聞】東灣青年涉用社媒尋找未成年少女性侵犯（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

中半島San Mateo縣警拘捕一名19歲東灣男子,他涉嫌利用社交媒體尋找未成年少女目標,然後相約對方出來見面和發生性行為,警方指,目前有一名少女受害人,但相信還有更多受害者。

San Mateo縣警表示,被捕男子是19歲東灣Pleasanton居民William Coultrip,警方表示,上月接報指一名少女,被一名不知名的疑犯侵犯,探員透過車牌閱讀器、社交媒體等方法,鎖定案中疑犯為Coultrip。

警方指,Coultrip涉嫌利用利用社交媒體,如Snapchat,與未成年少女進行大量的不當對話,Coultrip很多時會開車去找受害人,或要求受害人乘搭公共交通工具與他見面。

縣警表示,很多對話包含性虐待兒童的材料,而Coultrip會多用多個假名,包括「John Kelly」和「Josh Foire」等等。

縣警取得包括與18歲以下人士發生性行為、為性目的接觸未成年人士、襲擊等等控罪的拘捕令,於8月15日聯同Pleasanton警方拘捕疑犯。

警方相信還有更多受害人,呼籲知情人士聯絡警方,匿名舉報熱線(800) 547-2700。

