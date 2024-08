【灣區新聞】奧克蘭聯合校區近200個水龍頭和飲水機鉛含量超標（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區的飲用水中發現鉛含量超標,校區在全面測試後發現,約17%水龍頭和飲水機的鉛含量超標,學區建議家長確保子女帶備可重複使用的水瓶,以便在校園內使用過濾水水機。

奧克蘭聯合校區週一披露,校區多間學校近200個飲水機和水龍頭的鉛含量超標,奧克蘭聯合校區向家長發信表示,他們已經在40間TK-12年級的學校,測試了1,083個水龍頭和飲水機,當中近8成3的水龍頭和飲水機,測試結果低於學區鉛含量規定的5ppb值,其餘17%,即116個設備,鉛含量就超過5ppb但低於15ppb值。

此外,還有70個設備超過了州和聯邦所規定的鉛含量15ppb限值,奧克蘭校區的鉛含量標準設定為5ppb,比聯邦環保局所設定的標準更嚴格。

學區表示,測試中顯示鉛含量偏高的設備,已經停止使用並將進行維修。

直到鉛含量降至或低於5 ppb為止,截至目前已有61個設備完成維修,並正等待重新檢測。

奧克蘭學區建議家長,確保子女隨身攜帶可重複使用的水瓶,以便在校園內使用過濾水水機。

