【灣區新聞】奧克蘭老人中心外近日發生25宗劫案 多人被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一處老人中心的社區外，近日接連發生25宗搶劫案，警方宣佈已經拘補了多名涉案人，當中包括7名未成年人，一些住在該社區的老人家表示，很高興聽到這個消息，但是一些老人家仍然擔心威脅依然存在。

Charles Dolin住在屋崙Lake Merritt北面的Westlake Christian Terrace超過15年，他說，最近發生的一系列搶劫案，受害人大多數是居住在，退休社區的老年婦人，他指事件很可怕。

Charles說：「她們一離開這裡，走到街上，那些賊人就跑過來搶其錢包，打她們、搶走錢包跑掉。」

Charles表示，在近月來，十多個婦女離開住宅時被襲，有一次有襲擊案即將發生時，他出手協助。

Charles說：「我在街上見有人看著一位婆婆，正步出寓所，她可能上街買東西，我看著那人突然開始跟在她身後，我於是快速跑過去也跟在她後面，那男子聞聲迅速朝那邊跑走。」

奧克蘭警方指，收到該區有25名宗報案，於本週警方宣佈拉了幾個人。

奧克蘭助理警察局長James Beere說：「我們確實分別逮捕了三人，我會說他們都是獨立犯案，當中7名青少年和1名男成年人被捕。」

Charles表示，很遺憾聽到大多數被補的人，都是未成年，但他並不感到驚訝。

Charles說：「如何下手？見有個70多歲老太太，帶著錢包出去，你跑上前打她的臉，搶她的錢包就跑了。」

他說，奧克蘭警方已經加強了該區的巡邏，似乎發揮到作用，因為已經有一段時間沒有再發生過重大的襲擊事件，但他不相信逮捕行動能阻止到襲擊。

說：「重點是這些人仍要外出購物，沒有人可以跟隨你、保護你，免受搶劫的傷害。」

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