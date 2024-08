【灣區新聞】奧克蘭老人中心外近日發生25宗劫案 多人被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一處老人中心的社區外,近日接連發生25宗搶劫案,警方宣佈已經拘補了多名涉案人,當中包括7名未成年人,一些住在該社區的老人家表示,很高興聽到這個消息,但是一些老人家仍然擔心威脅依然存在。

Charles Dolin住在屋崙Lake Merritt北面的Westlake Christian Terrace超過15年,他說,最近發生的一系列搶劫案,受害人大多數是居住在,退休社區的老年婦人,他指事件很可怕。

Charles說:「她們一離開這裡,走到街上,那些賊人就跑過來搶其錢包,打她們、搶走錢包跑掉。」

Charles表示,在近月來,十多個婦女離開住宅時被襲,有一次有襲擊案即將發生時,他出手協助。

Charles說:「我在街上見有人看著一位婆婆,正步出寓所,她可能上街買東西,我看著那人突然開始跟在她身後,我於是快速跑過去也跟在她後面,那男子聞聲迅速朝那邊跑走。」

奧克蘭警方指,收到該區有25名宗報案,於本週警方宣佈拉了幾個人。

奧克蘭助理警察局長James Beere說:「我們確實分別逮捕了三人,我會說他們都是獨立犯案,當中7名青少年和1名男成年人被捕。」

Charles表示,很遺憾聽到大多數被補的人,都是未成年,但他並不感到驚訝。

Charles說:「如何下手?見有個70多歲老太太,帶著錢包出去,你跑上前打她的臉,搶她的錢包就跑了。」

他說,奧克蘭警方已經加強了該區的巡邏,似乎發揮到作用,因為已經有一段時間沒有再發生過重大的襲擊事件,但他不相信逮捕行動能阻止到襲擊。

說:「重點是這些人仍要外出購物,沒有人可以跟隨你、保護你,免受搶劫的傷害。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。