【灣區新聞】奧克蘭老人中心外近日發生25宗劫案 多人被捕

August 19, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一處老人中心的社區外，近日接連發生25宗搶劫案，警方宣佈已經拘補了多名涉案人，當中包括7名未成年人，一些住在該社區的老人家表示，很高興聽到這個消息，但是一些老人家仍然擔心威脅依然存在。

Charles Dolin住在屋崙Lake Merritt北面的Westlake Christian Terrace超過15年，他說，最近發生的一系列搶劫案，受害人大多數是居住在，退休社區的老年婦人，他指事件很可怕。

Charles說：「她們一離開這裡，走到街上，那些賊人就跑過來搶其錢包，打她們、搶走錢包跑掉。」

Charles表示，在近月來，十多個婦女離開住宅時被襲，有一次有襲擊案即將發生時，他出手協助。

Charles說：「我在街上見有人看著一位婆婆，正步出寓所，她可能上街買東西，我看著那人突然開始跟在她身後，我於是快速跑過去也跟在她後面，那男子聞聲迅速朝那邊跑走。」

奧克蘭警方指，收到該區有25名宗報案，於本週警方宣佈拉了幾個人。

奧克蘭助理警察局長James Beere說：「我們確實分別逮捕了三人，我會說他們都是獨立犯案，當中7名青少年和1名男成年人被捕。」

Charles表示，很遺憾聽到大多數被補的人，都是未成年，但他並不感到驚訝。

Charles說：「如何下手？見有個70多歲老太太，帶著錢包出去，你跑上前打她的臉，搶她的錢包就跑了。」

他說，奧克蘭警方已經加強了該區的巡邏，似乎發揮到作用，因為已經有一段時間沒有再發生過重大的襲擊事件，但他不相信逮捕行動能阻止到襲擊。

說：「重點是這些人仍要外出購物，沒有人可以跟隨你、保護你，免受搶劫的傷害。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*