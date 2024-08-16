【加州新聞】加州州長紐森簽署一系列法案打擊零售盜竊

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五簽署一系列法案，旨在打擊零售盜竊，不過對於建議加重盜竊案刑罰的加州36號提案，紐森則表達反對立場。

州長紐森週五在多位立法人員、執法人員以及零售業代表陪同下，簽署10項法案，旨在打擊零售、財產和汽車盜竊行為，目標是打砸搶和有組織的零售竊盜，這是灣區企業面臨的一個主要問題。

法案包括允許將多起竊盜案匯總在一起，以達到950美元以上的重罪門檻，允許法院對竊盜、破壞或毆打零售員工的人發出限制令，加重對毀壞或破壞財產的處罰等等。

紐森表示，今年已經逮捕了將近900名零售業盜竊疑犯，追回超過700萬美元贓物。

紐森說：「這些法案將加強現有法律，他們將加強其他法律，這是有組織的零售竊盜問題，理論上的系列竊盜問題，這是許多加州人的重中之重。」

加州雜貨店協會會長Ronald Fong說：「近年來零售竊盜達到了新的令人無法接受的程度，這確實成為我們所有雜貨店經營者的頭號擔憂，當我的員工和顧客進入商店時，如何確保他們的安全，以及如何讓商店繼續營業，面對所有擔憂，還蒙受巨大損失。」

修改47號法案的公投，將以36號提案出現在11月的選票上，根據柏克萊加大與洛杉磯時報共同做的民意調查顯示，56%的加州人支持36號提案，36號提案將對重複盜竊和涉及致命藥物芬太尼的犯罪行為，處以更嚴厲的刑罰。

紐森週五在記者會上面對記者的提問，還是表達反對36號提案的立場，他表示，該提案誤導選民，36號提案將會給加州帶來嚴重的財政負擔。

紐森說：「作為非常熟悉36號提案的人，36號提案將我們帶回20世紀80年代，毒品戰爭和大規模監禁，宣揚了無法兌現的承諾，我會問那些支持它的人，特別是市長，治療地點在哪裡，床位在哪裡，加州的22個縣，這不是地方提案，36號提案是一項全州提案。」

對於同是民主黨的聖荷西市長和舊金山市長，都已經表明支持36號提案。

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