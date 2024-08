【加州新聞】加州州長紐森簽署一系列法案打擊零售盜竊

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週五簽署一系列法案,旨在打擊零售盜竊,不過對於建議加重盜竊案刑罰的加州36號提案,紐森則表達反對立場。

州長紐森週五在多位立法人員、執法人員以及零售業代表陪同下,簽署10項法案,旨在打擊零售、財產和汽車盜竊行為,目標是打砸搶和有組織的零售竊盜,這是灣區企業面臨的一個主要問題。

法案包括允許將多起竊盜案匯總在一起,以達到950美元以上的重罪門檻,允許法院對竊盜、破壞或毆打零售員工的人發出限制令,加重對毀壞或破壞財產的處罰等等。

紐森表示,今年已經逮捕了將近900名零售業盜竊疑犯,追回超過700萬美元贓物。

紐森說:「這些法案將加強現有法律,他們將加強其他法律,這是有組織的零售竊盜問題,理論上的系列竊盜問題,這是許多加州人的重中之重。」

加州雜貨店協會會長Ronald Fong說:「近年來零售竊盜達到了新的令人無法接受的程度,這確實成為我們所有雜貨店經營者的頭號擔憂,當我的員工和顧客進入商店時,如何確保他們的安全,以及如何讓商店繼續營業,面對所有擔憂,還蒙受巨大損失。」

修改47號法案的公投,將以36號提案出現在11月的選票上,根據柏克萊加大與洛杉磯時報共同做的民意調查顯示,56%的加州人支持36號提案,36號提案將對重複盜竊和涉及致命藥物芬太尼的犯罪行為,處以更嚴厲的刑罰。

紐森週五在記者會上面對記者的提問,還是表達反對36號提案的立場,他表示,該提案誤導選民,36號提案將會給加州帶來嚴重的財政負擔。

紐森說:「作為非常熟悉36號提案的人,36號提案將我們帶回20世紀80年代,毒品戰爭和大規模監禁,宣揚了無法兌現的承諾,我會問那些支持它的人,特別是市長,治療地點在哪裡,床位在哪裡,加州的22個縣,這不是地方提案,36號提案是一項全州提案。」

對於同是民主黨的聖荷西市長和舊金山市長,都已經表明支持36號提案。

