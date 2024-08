【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方週五發佈,近期掃蕩非法飆車活動的成果。

舊金山警方表示,6月9日凌晨近2時接獲多宗報案指,市內同時發生多宗非法飆車活動。

警方後來於13街夾South Van Ness Ave一帶,發現多輛懷疑涉案汽車,並成功阻止一場非法飆車活動。

後來警員發現,Embarcadero夾Washington街舉行另一場非法飆車活動,期間參與的一輛車,被人故意放火焚燒。

當局在其他灣區執法部門協助下,成功鎖定和拖走五輛涉及當日非法飆車活動的汽車。

舊金山警察局指,目前有一個專門處理和調查非法飆車活動的小組,非法飆車非常危險,並對灣區居民構成威脅。

當局將繼續調查案件,任何人有有關上述案件的資料,可以聯絡舊金山警方,匿名報案熱線415-575-4444。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。