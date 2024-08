【灣區走走】Napa納帕酒鄉探秘：嚐嚐華人釀的酒

納帕谷,這片因葡萄酒而聞名的沃土,不僅擁有超過400家世界級酒莊,更是全球遊客心中的夢幻目的地。在這片醉人的酒鄉歷史中,曾被淹沒的華人貢獻近年得到了重視。本週《灣區走走》帶您來到這座灣區人的後花園——納帕谷,深入探索華人與酒鄉的深厚淵源。我們將走訪一個專門為表彰華工對納帕酒業貢獻而設立的特別紀念地——拱門公園及其紀念牌匾,了解過去納帕曾有的華埠,還有華工們過往辛勤勞作、默默奉獻的感人故事。除此之外,我們還將直擊第三屆華人酒莊交流品酒會的現場,帶您認識在納帕酒業中新興崛起的華裔力量,並品嘗那些由華裔自創的獨特葡萄酒品牌。請鎖定本週五晚間的國粵語新聞,和我們一起踏上這段充滿歷史與文化的探索之旅。更多精彩內容與過往節目,請訪問KTSF.COM。

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #納帕谷 #NapaValley #葡萄酒 #納帕酒鄉 #拱門公園

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。