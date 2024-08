【工商新聞】大統華加速擴張，美國第三家新店落子加州

加州即將迎來第一間大统華分店,選址聖荷西Westgate Center

【2024年8月15日】今日,加拿大最大亞洲連鎖超市大統華正式宣布,將在聖荷西Westgate Center開設美國加州的首家分店,地址為1600 Saratoga Ave。繼早前宣布即將在華盛頓州開設兩間新店後,這將成為大統華超市在美國的第三間分店。

大统华Westgate新店将坐落於集購物、餐飲和娛樂於一體的Westgate Center,在原有Walmart超市的位置,佔地55,000平方英尺。其優越的分店選址位於Saratoga Avenue 和Prospect Road的交匯處,更加便利的为灣區居民提供服务。

大統華作為加拿大亞洲連鎖超市的領軍品牌,目前全國共有33間分店。大統華始終致力於為廣大顧客提供多元化的亞洲特色商品,以及一應俱全的新鮮蔬果和明亮舒適的店內購物體驗。Westgate新店不僅會為顧客提供地道港式燒臘、麵檔、亞洲特色點心和街頭小食、自助熟食和天津煎餅等,更有大統華麵包坊為顧客提供每日新鮮出爐的各式烘焙糕點,如熔岩麻薯泡芙、蛋撻、新鮮麵包和訂製蛋糕。伴隨新店開業,加州顧客也將體驗到大統華自有品牌超過300種的各式商品,包括備受消費者喜愛的大統華鳳梨酥、急凍榴蓮、台灣香腸、豬肉水餃和蔥抓餅等。

Federal Realty作爲Westgate Center的開發商,是一家專注於購物中心領域的知名地產投資信託公司,旗下擁有如Santana Row等著名地產項目。Federal Realty西岸區域總裁Jeff Kreshek表示:「儅我第一次參觀大統華超市時,它讓我眼前一亮。從加拿大考察回來後我在想,我們一定要推動這個計劃實現。我們不能讓更多人錯過或感到遺憾,大統華有著不斷創新的理念,迎合了我們社區多元化的需求和偏好。將大統華的購物體驗融入到Westgate Center的發展計劃中,這將是一個強大的推動力。」

「我們希望創造一個可以探索,創新,以食會友的空間。在我們心中,大統華不僅是一個購物的場所,更會是一個人們願意前往探索美食體驗亞洲特色文化的地方。這個目標始終推動著我們,並將大統華的購物體驗融入到Federal的發展願景之中,讓我們不斷前行。我們十分期待可以跟灣區廣大居民分享這份喜悅。」大統華超市CEO李佩婷表示,「聖荷西對我來説意義非凡。我的大阿姨就住在Saratoga,我在這裏度過了許多個難忘的暑假,也留下了很多美好的回憶,這將是大阿姨的大統華。」

Tina Lee, CEO of T&T Supermarkets (left) and Jeff Kreshek, Western Region President of Federal Realty (Right)

關於大統華超市 :

大統華超市(T&T Supermarkets)是加拿大最大的亞洲連鎖超市,目前在卑詩省、亞省、安省跟魁省運營超過33間分店。大統華1993年成立於溫哥華,目前由第二代繼承人兼首席執行官李佩婷(Tina Lee)領導,總部設於加拿大卑斯省的列治文。了解更多資訊,請瀏覽: www.tntsupermarket.us

關於 Federal Realty :

Federal Realty 是業界公認的高品質零售物業領導者,主要運營從華盛頓特區到波士頓以及加州北部和南部的沿海主要市場。Federal Realty成立於1962年,公司使命是通過投資零售高潛力社區,實現長期可持續增長。其專長包括打造城市混合功能型社區,如加州聖荷西的Santana Row、馬里蘭州Pike & Rose,以及麻薩諸塞州薩默維爾的Assembly Row。這些獨特而充滿活力的環境,將購物、餐飲、居住和工作結合在一起,為其所在社區提供了獨特的消費體驗。