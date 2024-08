【全國新聞】新型金條詐騙瞄準美國老年人 疑與中國和印度詐騙集團有關

【KTSF 陳爍嘉報導】

新型金條詐騙瞄準美國老年人,當局指,這是跟中國和印度有聯繫的跨國詐騙。

不久前,本台曾經報導過,台灣配合聯邦調查局(FBI)偵破了冒充中國公安,針對在美華人的跨國詐騙案件,但是從海外打向美國的詐騙電話仍然無縫不鑽。

最近馬里蘭州當局逮捕了幾名與一種高度組織的新型金條電話詐騙有關的犯罪嫌疑人,在這種電話詐騙中,騙子瞄準老年人群體,打電話給這些毫無戒心的受害者,說服他們將積蓄兌換成金條,然後交給冒充聯邦特工的人。

馬里蘭州當地官員和聯邦當局週一通報了此案的最新情況,並敦促居民,尤其是老年人保持警惕。

蒙哥馬利縣州檢察官約翰麥卡錫(John McCarthy)說:「毫無疑問,這是最高級別的有組織犯罪,我們正在調查的案件,與印度和中國都有聯繫。美國已與印度政府合作,逮捕了來自電話中心的涉案人員,這些騙徒的目標是在美國的人。」

麥卡錫說:「這些詐騙幾乎完全針對我們社群的老年人,這讓我特別不安,這就是為什麼我們不僅需要老年人警惕這一點,全國只有4%的老年人,被騙後會主動向執法部門報案,我們了解到這些事情,96%是因為社區中還有其他熱愛或關心老年人的人,他們向警方、聯邦政府和我們報告這些案件。」

金條詐騙已導致數百萬美元的損失,而受害者拿回錢的機會並不高。

蒙哥馬利縣警探Sean Petty透露,截至8月9日,調查人員已確認了7名金條詐騙案的受害者,他們總共損失了價值630萬美元的金條。

