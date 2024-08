【灣區新聞】舊金山交通局對車道違規停車發出的罰單急增62%

【KTSF】

習慣將車停在自家車道前的車主要注意了,數據顯示,舊金山交通局過去三個月,對車道違規停車發出的罰單增長了62%。

根據舊金山紀事報報導,將車停在車道driveway,因而阻擋到人行道通行的車主,過去三個月來,可能被收到的罰單嚇到。

舊金山市長布里德和舊金山交通局今年稍早前就宣布,交通局將針對停車違規加強執法。

舊金山紀事報分析顯示,從5月開始,以社區為基礎的密集執法,光是因為阻擋到人行道而開出的罰單已經躍升62%。

官員透露,舊金山十一個行政區,每個區每隔三個月就會有一個星期密集執法取締違規停車,主要取締的違規包括阻擋到人行道、腳踏車道和交通路口的紅線禁止停車區域等,目前全市已經完成三個月的輪流執法。

根據官方數據,整體來說,5月到7月的停車罰單,比去年同期高出6%,除了阻擋人行道增長六成二,還有其他四種違規也增長三成或以上,包括在公車區域停車,在預留車位停車、在卡車卸貨區停車,和阻礙車輛或行人通行。

