【灣區新聞】舊金山交通局對車道違規停車發出的罰單急增62%

【KTSF】

習慣將車停在自家車道前的車主要注意了，數據顯示，舊金山交通局過去三個月，對車道違規停車發出的罰單增長了62%。

根據舊金山紀事報報導，將車停在車道driveway，因而阻擋到人行道通行的車主，過去三個月來，可能被收到的罰單嚇到。

舊金山市長布里德和舊金山交通局今年稍早前就宣布，交通局將針對停車違規加強執法。

舊金山紀事報分析顯示，從5月開始，以社區為基礎的密集執法，光是因為阻擋到人行道而開出的罰單已經躍升62%。

官員透露，舊金山十一個行政區，每個區每隔三個月就會有一個星期密集執法取締違規停車，主要取締的違規包括阻擋到人行道、腳踏車道和交通路口的紅線禁止停車區域等，目前全市已經完成三個月的輪流執法。

根據官方數據，整體來說，5月到7月的停車罰單，比去年同期高出6%，除了阻擋人行道增長六成二，還有其他四種違規也增長三成或以上，包括在公車區域停車，在預留車位停車、在卡車卸貨區停車，和阻礙車輛或行人通行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。