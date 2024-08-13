【巴黎奧運】美國體操選手Jordon Chiles遭國際奧委會剝奪銅牌 美國體操協會提上訴

【KTSF 張擎鳳報導】

國際奧委會剝奪美國體操選手Jordon Chiles的銅牌，並將其授予羅馬尼亞體操運動員，美國體操協會對奧委會這個決定提出上訴。

在許多奧運賽事，勝負取決於幾秒鐘，這次爭議焦點是美國選手Jordon Chiles上星期一在巴黎奧運完成自由體操比賽後獲得銅牌。

當時Chiles最初得分排第五位，而羅馬尼亞選手Ana Barbosu就排在第三位。

Chiles的教練立即提出質疑，表示評審對Chiles表演的動作難度評分不正確。

一開始美國隊獲勝，Chiles的排名上升到第三，獲得銅牌．

但在週末期間，體育仲裁法庭裁定，教練在一分鐘的截止時間之後提出挑戰已經太遲。

一般而言，體操運動員有時間等到下一位參賽者上場才提出挑戰，但The Athletic的編輯Tess DeMeyer說：「由於J. Chiles是最後一位，她只有一分鐘的時間，所以明顯沒時間參與這項調查。」

國際奧委會週日表示，將剝奪Chiles的銅牌，並將其交給羅馬尼亞選手。

美國體操協會表示，它已提交新的影片證據，顯示主教練「最終」在47秒內提出了挑戰，比一分鐘的截止時間還要早，並且在星期日發聲明補充說，他們是在法庭做出裁決後才收到新的片段。

運動節目主持人Cari Champion說：「體操選手受苦受難，他們感到尷尬，受到網路騷擾。」

週六，Chiles在IG社交平台上發文貼出四顆破碎的心，她告訴粉絲，為了心理健康，她正在暫時遠離社交媒體。

美國隊誓言繼續戰鬥，美國奧運官員週日表示，他們致力於提出上訴，幫助Chiles爭取回她應得的成績認可。

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