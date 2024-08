【灣區新聞】奧克蘭聯合校區週一開學 面臨財政赤字

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區週一開學,面臨財政赤字,校區總監表示,正研究如何更有策略地運用資產,應對房屋和教育的需求,不排除合拼和關閉學校。

奧克蘭聯合校區週一開課,教職員和學生重返校園,奧克蘭校區和加州許多校區一樣,面臨財政赤字,校區不排除計劃合拼和關閉學校。

奧克蘭聯合校區總監Kyla Johnson Trammell說:「我們如何更有策略地運用資產,有許多需求,例如對房屋的需求,還有我們有足夠的資源,提供給學生所需要的教育,這都是要處理的問題,其中包括合併,都在討論之中,這是全國的問題,我們的出生率下降,全州學校的入學率也下降。」

Trammell在奧克蘭土生土長,在校區接受教育,在校區做過老師和校長,現在領導整個校區,她表示,校區刻意培育在這裡接受教育的人,留在校區裡擔任教職以及領導。

另外,奧克蘭校區週一開始全面更換校巴車隊,使用74輛電動校巴,接載需要特殊教育的學生,奧克蘭校區只為特殊教育的學生提供校巴接載服務,其他學生可免費乘搭AC Transit巴士。

這種由矽谷初創公司製造的電動校巴,除了使用清潔能源保護環境之外,還可以讓家長實時知道子女乘坐校巴上學和下課後所在的位置。

