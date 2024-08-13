【灣區新聞】奧克蘭聯合校區週一開學 面臨財政赤字

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區週一開學，面臨財政赤字，校區總監表示，正研究如何更有策略地運用資產，應對房屋和教育的需求，不排除合拼和關閉學校。

奧克蘭聯合校區週一開課，教職員和學生重返校園，奧克蘭校區和加州許多校區一樣，面臨財政赤字，校區不排除計劃合拼和關閉學校。

奧克蘭聯合校區總監Kyla Johnson Trammell說：「我們如何更有策略地運用資產，有許多需求，例如對房屋的需求，還有我們有足夠的資源，提供給學生所需要的教育，這都是要處理的問題，其中包括合併，都在討論之中，這是全國的問題，我們的出生率下降，全州學校的入學率也下降。」

Trammell在奧克蘭土生土長，在校區接受教育，在校區做過老師和校長，現在領導整個校區，她表示，校區刻意培育在這裡接受教育的人，留在校區裡擔任教職以及領導。

另外，奧克蘭校區週一開始全面更換校巴車隊，使用74輛電動校巴，接載需要特殊教育的學生，奧克蘭校區只為特殊教育的學生提供校巴接載服務，其他學生可免費乘搭AC Transit巴士。

這種由矽谷初創公司製造的電動校巴，除了使用清潔能源保護環境之外，還可以讓家長實時知道子女乘坐校巴上學和下課後所在的位置。

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