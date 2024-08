【KTSF】

英國跳水王子Tom Daley復出巴黎奧運贏得銀牌後,週一宣佈第二度退役。

Daley曾於東京奧運後退役,之後回歸,出戰巴黎奧運,拿下男子雙人10米高台跳水銀牌。

Daley先後參加過5次奧運,合共贏得1金1銀3銅,5面奧運獎牌,Daley週一接受英國Vogue雜誌訪開時宣布,覺得現在是退下來的好時機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。