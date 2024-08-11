【巴黎奧運】男子籃球98比87贏東道主法國 美國衛冕成五連霸

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男子籃球決賽，美國以11分擊敗法國，實現五連霸。

看準防守漏洞，勒邦占士來個雙手入樽，深藍衫、美國現役領軍人物鬥法國未來的雲班耶馬，入樽還以顏色。

重演上屆決賽戲碼，美國精彩組織，首節領先20比15，籃底盡顯強勢，艾迪巴約力的表現，美國在顏色地帶攻入36分。四強領軍反勝塞爾維亞，占士全場攻入14分。主場的法國靠耶布斯利贏回氣勢，霸氣十足單手鋤樽，切入籃底，反手壓哨入多球，法國半場落後8分。

但美國在第三節再度拉開雙位數，優勢有驚無險帶到尾。幸福煩惱，兩邊45度有，4屆NBA得分王杜蘭特還有NBA三分王史提芬居里，快攻二打一，這次輪到安東尼艾華士「拆你屋」。

法國都算頑強，就算耶布斯利被封下，雲班耶馬都為自己補中，第四節一度追剩4分。關鍵時間，居里快手回敬3分，為美國保住勝局，外線13射8中，包括最後3分鐘連入4球，手感比天高，攻入24分，贏波有覺好睡。美國贏98比87，由2008年的北京贏到今屆巴黎，五連霸。

杜蘭特大讚居里神一般演出，「如我上場所說，我要再說一次，神一般演出，這就是他每日起來化身成人做的事，他能在這個舞台上做到是最好的事。(有什麼想跟香港的球迷說嗎？)我非常喜歡香港，是我世上最喜歡的城市，有一段時間沒有去，要再次來港。」

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