【巴黎奧運】男子籃球98比87贏東道主法國 美國衛冕成五連霸

男子籃球決賽,美國以11分擊敗法國,實現五連霸。

看準防守漏洞,勒邦占士來個雙手入樽,深藍衫、美國現役領軍人物鬥法國未來的雲班耶馬,入樽還以顏色。

重演上屆決賽戲碼,美國精彩組織,首節領先20比15,籃底盡顯強勢,艾迪巴約力的表現,美國在顏色地帶攻入36分。四強領軍反勝塞爾維亞,占士全場攻入14分。主場的法國靠耶布斯利贏回氣勢,霸氣十足單手鋤樽,切入籃底,反手壓哨入多球,法國半場落後8分。

但美國在第三節再度拉開雙位數,優勢有驚無險帶到尾。幸福煩惱,兩邊45度有,4屆NBA得分王杜蘭特還有NBA三分王史提芬居里,快攻二打一,這次輪到安東尼艾華士「拆你屋」。

法國都算頑強,就算耶布斯利被封下,雲班耶馬都為自己補中,第四節一度追剩4分。關鍵時間,居里快手回敬3分,為美國保住勝局,外線13射8中,包括最後3分鐘連入4球,手感比天高,攻入24分,贏波有覺好睡。美國贏98比87,由2008年的北京贏到今屆巴黎,五連霸。

杜蘭特大讚居里神一般演出,「如我上場所說,我要再說一次,神一般演出,這就是他每日起來化身成人做的事,他能在這個舞台上做到是最好的事。(有什麼想跟香港的球迷說嗎?)我非常喜歡香港,是我世上最喜歡的城市,有一段時間沒有去,要再次來港。」

