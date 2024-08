【有線新聞】

今屆奧運壓軸的女子籃球決賽,美國以1分險勝法國奪金。

史上首次男女籃決賽都是同一戲碼,結果也是紅衫美國贏。法國的富圖絲接近中圈,射入超遠3分追平比數。今屆最後一金亦關乎能否令美國稱霸獎牌榜,美國的高莉亞壓哨補入,以25平手結束上半場。

換邊後法國打出一段10比0的攻勢,法國最後一擊還有機會追平,嘉比威廉絲起手,踩了三分線,只計兩分,美國結果險勝67比66,實現八連霸。

