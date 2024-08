【巴黎奧運】巴黎奧運舉行閉幕禮 4年後洛杉磯接棒

【有線新聞】

巴黎奧運閉幕,隨著聖火熄滅,象徵今屆奧運正式完結,4年後洛杉磯接棒。

回歸運動場,閉幕禮主題名為「記錄」。火炬手將燃點了17天的聖火,由杜樂麗花園帶去法蘭西體育場。法國總統馬克龍、國際奧委會主席巴赫、各地政要就座,升法國國旗,奏唱法國國歌「馬賽曲」。

運動員代表進場,港隊由單車的李思穎及跆拳道的盧蔚豐共同擔任持旗手,香港今屆合共取得2金2銅。舉重運動員李發彬及女子曲棍球隊隊長歐紫霞擔任國家隊奧運閉幕禮持旗手。

運動員放下緊張心情,不分國籍,走入運動場開派對,見證女子馬拉松頒獎儀式,首次在閉幕禮舉行。夜幕降臨,法蘭西體育場變成大劇院,巧妙的燈光效果,時空旅人引領觀眾踏上一段穿越時空的奇妙旅程,發現奧運的古老起源,修復奧運五環,重新在半空呈現。回顧過去10多天,競技場上的精彩瞬間。部分運動員衝到台前,甚至站到台上,現場隨即變成大型音樂會。

國際奧委會主席巴赫宣布巴黎奧運結束,奧運五環旗徐徐下降,巴黎市長伊達爾戈將旗幟交給巴赫,再移交下屆主辦城市、美國洛杉磯市長巴斯手上。

隨即進入洛杉磯時間,荷里活影星湯告魯斯在巴黎上空重演電影代表作經典場面,空降法蘭西體育場,將會旗由巴黎帶回洛杉磯,跳降傘降落到著名地標,將旗幟轉交其他運動員接力,向全世界宣布洛杉磯已經準備好。聖火火種抵達法蘭西體育場,緩緩熄滅,為期17天的巴黎奧運圓滿結束,相約2028,洛杉磯再見。

