巴黎奧運所有賽事結束,美國排獎牌榜榜首,中國國家隊以第二名完成。

中國國家隊獲得40金、27銀、24銅,超乎國家體育總局賽前預期,比起上屆東京多了2面金牌,成為2008年北京之外最豐收一次。

美國靠壓軸的女籃奪金,同樣獲得40面金牌,但銀牌數目較多,稱霸獎牌榜。

第三的日本取得20金,第四是澳洲,東道主法國排第5。

香港今屆憑江旻憓、張家朗奪得兩面劍擊金牌,加上何詩蓓的兩面游泳銅牌,突破上屆東京奧運最佳成績,最終排名37。

