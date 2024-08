【加州新聞】聖地牙哥動物園大熊貓雲川和鑫寶正式與公眾見面（視頻）

【KTSF 王松蘭報導】

6月從中國四川來到南加州聖地牙哥動物園的一對大熊貓雲川和鑫寶,經過新環境適應之後,週四正式與公眾見面。

聖地牙哥動物園週四為一對大熊貓舉行一個簡短而隆重的歡迎儀式,吸引大批傳媒到場採訪,市府代表,中方代表及加州州長紐森揭開帷幕,這對可愛的大熊貓雲川和鑫寶正式亮相和公眾見面。

這對大熊貓棲息的地方「熊貓嶺」(Panda Ridge),是園方根據原來的熊貓館擴建而成,模仿大熊貓生活的大自然環境設計,面積比原來大四倍,足夠兩隻大熊貓自由活動棲息。

很多民眾都很期待看大熊貓。

有遊客說:「我今早8時便來了,確保找到位置看熊貓。」

另一名遊客說:「我們從舊金山(三藩市)來,聽說熊貓8月8日開放,所以我們感覺很幸運。」

究竟怎樣辨別雲川和鑫寶這對大熊貓呢?根據園方描述,5歲的雲川是一隻雄性熊貓,它的鼻子比較尖而長,而鑫寶則是4歲的雌性熊貓,面孔較圓耳朵大。

這對大熊貓是21年來首度再進入美國的大熊貓,加州州長紐森更把8月8日訂為「加州熊貓日」。

