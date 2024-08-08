【灣區新聞】奧克蘭婦人家外散步無辜遇襲 家人決定搬家

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭（屋崙）一名女子在家外散步的時候，無辜被襲擊，事件導致家人決定要搬家。

Alan Wang和她的太太經常在吃完飯之後，會在他們在奧克蘭山的住家外頭散步，但是週一的時候，他的太太獨自出外散步，意想不到的事情發生了。

Alan說：「這個人手上拿了一把像劍，或長棍的東西，跟我太太說要問她問題，但是他並不是要問問題，他要打我太太，之後確實打了三、四下。」

Alan表示，他的太太當時步行經過一輛車子，車裡面有兩個人，其中一個人跳出車外來襲擊。

Alan說，他太太被打了一次之後，走到馬路的另一邊，該名男子追過去再下手打了兩次，這時候鄰居看到發生什麼事，開始叫了起來，鄰居跑去幫助Alan的太太，該名男子跳回車中，開快車離開。

Alan說，他太太的手臂和背部被割傷，他們有報警，但是警察來的時候，兩名男子已經離開，他們現在想的是，要是以後再發生怎麼辦。

Alan說：「我太太事發前，還想帶我六歲大的女兒去散步，要是女兒跟了出去，會怎麼樣？這裡也有年長人士，要是他們當時在路上又會怎樣？。」

Alan甚至說，他的家人也不是第一次被襲擊，他說自己的媽媽在兩個月前，被一名年輕男子推撞，要從她身上拿錢，一名同夥問有沒有找到錢，當他們發現Alan母親身上沒錢的時候，就對她毒打。

Alan說，這兩起事件，讓他不再感到自己的城市和鄰里安全，他們目前已經在找附近地方，要找新房子搬家。

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