【灣區新聞】奧克蘭婦人家外散步無辜遇襲 家人決定搬家

奧克蘭(屋崙)一名女子在家外散步的時候,無辜被襲擊,事件導致家人決定要搬家。

Alan Wang和她的太太經常在吃完飯之後,會在他們在奧克蘭山的住家外頭散步,但是週一的時候,他的太太獨自出外散步,意想不到的事情發生了。

Alan說:「這個人手上拿了一把像劍,或長棍的東西,跟我太太說要問她問題,但是他並不是要問問題,他要打我太太,之後確實打了三、四下。」

Alan表示,他的太太當時步行經過一輛車子,車裡面有兩個人,其中一個人跳出車外來襲擊。

Alan說,他太太被打了一次之後,走到馬路的另一邊,該名男子追過去再下手打了兩次,這時候鄰居看到發生什麼事,開始叫了起來,鄰居跑去幫助Alan的太太,該名男子跳回車中,開快車離開。

Alan說,他太太的手臂和背部被割傷,他們有報警,但是警察來的時候,兩名男子已經離開,他們現在想的是,要是以後再發生怎麼辦。

Alan說:「我太太事發前,還想帶我六歲大的女兒去散步,要是女兒跟了出去,會怎麼樣?這裡也有年長人士,要是他們當時在路上又會怎樣?。」

Alan甚至說,他的家人也不是第一次被襲擊,他說自己的媽媽在兩個月前,被一名年輕男子推撞,要從她身上拿錢,一名同夥問有沒有找到錢,當他們發現Alan母親身上沒錢的時候,就對她毒打。

Alan說,這兩起事件,讓他不再感到自己的城市和鄰里安全,他們目前已經在找附近地方,要找新房子搬家。

