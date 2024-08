【KTSF】

南灣聖荷西又發生致命車禍,一輛Pickup貨車週二下午撞倒一名踩滑板的12歲男童。

現場是聖荷西市Leigh Avenue夾Camden Avenue,警方透露,當時一輛Pickup貨車於Camden Avenue西行線綠燈時,撞到一名踏著滑板的12歲男童,當時男童正於Leigh Avenue十字路口的斑馬線,男童宣佈當場死亡,肇事司機事後留在現場配合調查。

這宗是聖荷西今年第30宗致命車禍,也是市內第11宗涉及行人的致命車禍。

