【國際新聞】日本九州外海7.1級地震3傷 五縣發海嘯警報

【有線新聞】

日本九州宮崎縣近海發生7.1級地震,波及九州及四國多個縣,3人受傷。氣象廳發出巨大地震注意警報,指九州對出南海海槽發生大地震機會上升,又發出海嘯警報。宮崎縣出現50厘米高海浪,當地機場航班暫停,JR服務也受影響。

商場貨架及屏幕猛烈搖晃,民眾在店鋪外蹲在地上、不敢隨處走動;宮崎縣街道上的汽車及交通燈都在晃動,數以百計民眾駕車去高地暫避。鹿兒島有住宅倒塌、沒人受傷;街上有電纜損毀,電力公司提醒居民可能停電,工程人員出動搶修。

地震在當地4時43分發生,震源深度30公里。宮崎縣日南市震動最強烈、達到6級,縣內東南部地區普遍錄到5級震動。氣象廳向九州及四國太平洋沿岸5個縣,包括宮崎、高知、愛媛、大分及鹿兒島發出海嘯警報,可能出現約1米海浪,提醒民眾留在安全地方,不要接近海岸,又警告有山泥傾瀉危險。

交通服務亦受影響,宮崎機場有機場航空公司櫃枱天花倒塌及水浸,跑道設施需要檢查,所有航班暫停升降,九州JR子彈火車服務亦受影響。傳媒引述九州電力公司指,鹿兒島川內核電站未偵測到異常,周邊輻射量監測亦沒大變化。

