【財經新聞】死機事件導致達美航空大規模取消航班 乘客提集體訴訟

August 8, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(Steve Knight / CC BY 2.0)

【KTSF 周正鈞報導】

6月19號，由於網絡保安公司CrowdStrike一次軟件更新中出錯，癱瘓了多間航空公司，和全球大批公司的微軟（Microsoft）電腦系統，多班航機因此取消或延誤，當中達美航空的運作恢復得比較慢，有乘客為此而集體控告達美航空。

乘客的集體訴訟控告達美航空大規模取消航班，卻拒絕為乘客退款，或只提供有條件的退款。

相比其他航空公司幾日內已修復系統，達美航空在全球死機事件後一週多仍未能完全恢復運作。

訴訟還指控達美航空拒絕向受影響的乘客提供餐飲、酒店和地面交通保貼。

達美航空、CrowdStrike和微軟正在公開爭論，誰應為這次死機負責，以及那一方應支付賠償金。

達美航空表示，死機事件已使公司損失數百萬美元，上月底，達美航空宣布已聘請一家律師行，向CrowdStrike和微軟要求賠償。

本星期微軟聲稱，達美航空的老舊技術系統，令達美無法更快走出死機事件恢復運作。

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