El Dorado縣有新的山火發生,當局在週三早上向當地發出疏散令和警告。

El Dorado縣的山火於週二晚11時發生,加州消防局將它命名為Crozier山火,至今Crozier山火已經燒毀至少245英畝林地,目前火勢有5%受控,起火原因仍然調查中。

當局向火場周圍的居民發出疏散令告警告,民眾可以到Cal Fire的網站查詢更多疏散區域的地圖,而多個疏散令和警告仍然生效。

