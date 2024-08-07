【全國新聞】熱帶風暴Debby吹襲南北卡羅來納州 產生破壞性龍捲風

August 7, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(ABC Action News)

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Debby正在喬治亞州上空緩慢盤旋進入南北卡羅來納州，產生破壞性的龍捲風，並為低窪沿海城市帶來災難性降雨，自從Debby星期一在佛羅裡達州登錄以來，至少有5人死亡。

Charleston市長William Cogswell說：「熱帶風暴Debby來了，看起來她已經不再受歡迎了。」

在南卡羅來納州和喬治亞州，Debby已經帶來為期兩天的洪水，災情亦正在加劇。

Charleston是遭受近一英尺降雨的幾個城市之一，而雨勢還在持續。

Cogswell說：「預計在接下來的12到14小時內，還會有3到6英寸的降雨量。」

市長表示宵禁正在發揮作用，讓民眾遠離街頭，他現在將其延長到星期三凌晨。

Cogswell說：「我們特別不想要任何傻傻的人，將車輛駛過洪水氾濫的區域，從而造成財產損壞。」

一夜之間，一個疑似龍捲風席捲了Moncks Coner附近，掀翻了車輛並摧毀了一些建築物。

週一晚上，當局確認還有另外兩個龍捲風在Charleston西南部的Edisto Beach和Seabrook。

喬治亞州州長Brian Kemp說：「我相信風暴還沒完。」

喬治亞州長週二警告居民保持冷靜，並為可能發生的財產損失做好準備。

Kemp說：「要保持警惕，風暴模型顯示雨水會回來，並且可能會以最壞的方式出現。」

近兩千名國民警衛隊已投入搜救工作，在佛羅里達州，大約500人已安全轉移到Sarasota周圍地勢較高的地方，該州部分地區的水上救援工作仍在繼續，為Debby接下來帶來的大雨做準備，在佛州東北部週末可能會出現幾英寸的降雨。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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