科網巨頭Google的搜尋引擎業務,被聯邦法院裁定違反了美國反壟斷法。

這次的裁決,可能會改變數千萬美國人在網上取得資訊的方式,也有機會結束Google的主導地位。

Google花費數百億美元,與全球智能電話廠商簽訂獨家合同,確保裝置中預設以Google瀏覽器及搜尋器。

政府表示,這類合同阻止了對手,如Microsoft的Bing和Duck Duck Go的競爭,在下一場聽證會前,未知Google會面臨什麼樣的處罰。

