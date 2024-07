【國際新聞】納坦也胡在美國國會發表演說 強調在以哈戰爭要取得全面勝利

【KTSF 張麗月報導】

以色列總理納坦也胡週三向美國國會發表演說,為時接近一小時,他強調在以哈戰爭中,以色列準備繼續打下去,直至以色列取得全面勝利為止。

納坦也胡表示,結束以哈戰火,必須得到美國的全力支持,向以色列提供所需的武器工具戰鬥,至以色列取得全面勝利為止。

納坦也胡指出,如果哈馬斯投降、解除武裝,以及釋放所有仍然被扣押的人質,他就會同意停火。

納坦也胡說:「以色列將繼續戰鬥直至我們摧毀哈馬斯的軍力,及其在加沙的管治,以及釋放所有人質,這就是全面勝利的意思,我們將滿足於一切,我們擊敗哈馬斯後,就會出現一個新的加沙,我對這一天來臨的願景是,一個非軍事化和非激進化的加沙,以色列不尋求重新安置加沙,但在可預見的將來,我們必須保留控制加沙,以防止恐怖活動死灰復燃,以確保加沙不再對以色列構成威脅。」

納坦也胡也都趁這個機會,批評美國那些反對加沙戰爭的人相當愚蠢。

他在演說中也特別強調人質問題,指出週三就有獲救的人質在國會現場。

納坦也胡說:「以色列以救回135名人質,包括在英勇營救行動中救回的7個,其中一個Noa Argamani就在這裡,坐近我太太Sara,在那個早上…。」

他指出,去年10月7日哈馬斯發動恐怖襲擊時,Noa被暴力綁架,在事件中以色列有1200人死亡,哈馬斯綁架了250個人質,目前仍然扣押一百多名人質中,估計有3分1已經死亡,最新證實再有多兩名人質已經不再生存。

哈馬斯至今不能提出一張仍然生存的人質名單,這一點是以哈停火談判最大的障礙之一。

美國聯合埃及與卡塔爾斡旋以哈停火,拜登提出一項分階段停火方案,主張在第一階段停火六個星期,以便雙方交換囚犯與人質,隨後是永久停戰、撤軍,及重建加沙地帶。

以哈在永久停戰及撤軍問題上談不攏,以色列誓言要剷除哈馬斯,並不會容許哈馬斯參與戰後加沙事務,同時也要加沙實行去軍事化及去極端化。

