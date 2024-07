【灣區新聞】San Mateo縣列「孤單」為公共健康危機 飼養寵物起正面影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣在今年1月將「孤單」列為一個影響人們身心健康的公共健康危機,縣議員David Canepa週二在San Mateo市舉辦的活動中,舉出寵物在應對孤單方面可以起的作用。

Canepa引述縣府數據,有45%的縣居民有感受過孤單,縣府在今年1月把「孤單」列為公共健康危機。

Canepa提出的「Loneliness to Light」,「從孤單到光明」的項目中,將陸續推出包括四點建議的一個專案,幫助人們擺脫孤單,上個月已經提出的部分,是建議人們認識住家周圍的六個鄰居,週二在San Mateo市的人道協會,舉行關於擁有寵物對人們健康起的正面影響講座。

Canepa說:「我們今天要做的是,要人們知道可以從寵物中找到身邊伴侶,人們都說狗是人最好的朋友,不論你喜歡的是狗、貓,還是壁虎,要是被孤單灼傷的話,寵物是可以幫助人對應孤單問題。」

Canepa也指出,人們在帶狗兒散步的時候,也會和鄰里中的狗主人溝通。

Canepa也提出,其他可以減低孤單的方法還包括,找你喜愛活動的社區組織,或是參加義工活動。

