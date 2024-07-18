【灣區新聞】聖荷西失蹤女童屍體尋回 父親列疑犯被發現死亡

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南灣聖荷西警方週三公布該市發生第19宗兇殺案，警方先是發現一名失蹤的3歲女童屍體，經調查後將她的父親列為嫌犯，不過該嫌犯也已經自殺身亡。

聖荷西警方表示，7月13日接到報案，表示在該市Charles街600號路段的一個垃圾回收場，有員工發現一具女屍，由於Fremont警方正好也在調查一宗女童失蹤案，經過法醫比對身分，確認死者就是通報失蹤的3歲女童Ellie Obi Lorenzo，但死因仍在調查。

警方初步調查發現，死者父親Jared Lorenzo涉有重嫌，認為本月11日，這位父親開車載著死者，從Fremont的一間民宅，前往嫌犯位於Fremont的公寓，隔天清晨6點多他離開住處，開車到聖荷西將女童的屍體，從車子的後車廂丟到垃圾桶，後來這個垃圾桶被垃圾公司清空，毫不知情地連垃圾運到Charles街的這個回收場。

警方又發現，嫌犯之後還開車到灣區的多個城市，最後停留在舊金山，當天上午11點多被發現死亡。

警方仍在調查犯案動機，以及詳細的經過，有線索的民眾可致電聖荷西警方，電話：(408) 277-5283。

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