【灣區新聞】聖荷西失蹤女童屍體尋回 父親列疑犯被發現死亡

【KTSF】

南灣聖荷西警方週三公布該市發生第19宗兇殺案,警方先是發現一名失蹤的3歲女童屍體,經調查後將她的父親列為嫌犯,不過該嫌犯也已經自殺身亡。

聖荷西警方表示,7月13日接到報案,表示在該市Charles街600號路段的一個垃圾回收場,有員工發現一具女屍,由於Fremont警方正好也在調查一宗女童失蹤案,經過法醫比對身分,確認死者就是通報失蹤的3歲女童Ellie Obi Lorenzo,但死因仍在調查。

警方初步調查發現,死者父親Jared Lorenzo涉有重嫌,認為本月11日,這位父親開車載著死者,從Fremont的一間民宅,前往嫌犯位於Fremont的公寓,隔天清晨6點多他離開住處,開車到聖荷西將女童的屍體,從車子的後車廂丟到垃圾桶,後來這個垃圾桶被垃圾公司清空,毫不知情地連垃圾運到Charles街的這個回收場。

警方又發現,嫌犯之後還開車到灣區的多個城市,最後停留在舊金山,當天上午11點多被發現死亡。

警方仍在調查犯案動機,以及詳細的經過,有線索的民眾可致電聖荷西警方,電話:(408) 277-5283。

版權所有,不得轉載。