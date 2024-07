【KTSF】

San Mateo上個月發生的一宗兌現支票的公司遭到搶劫的案件,警方依靠附近商店閉路電視,取得的影像發現,匪徒乘坐網的服務的轎車離開,之後從網的公司取得匪徒的資料後,將他逮捕。

警方表示,21歲男子Juan Pablo Sanchez,在6月8日涉嫌在South Norfolk街的一間支票兌現商店給櫃檯人員發字條恐嚇,說會開槍殺她,服務員給了他大約16,000元。

警方之後取得的閉路電視畫面中發現,Sanchez事發後五分鐘,在Patricia Avenue上了一輛網約車,後來向網約車公司取得相關資料之後,申請得到搜查令,在Sanchez的汽車和寓所搜出兩把裝有子彈的槍、還有更多子彈和一些毒品,警方將他逮捕。

