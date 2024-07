【KTSF】

一名懷疑醉酒的司機,週日早上涉嫌駕車撞進東灣San Leandro市警察總部。

警方表示,懷疑醉駕的34歲司機,事發後在一輛凌志四門汽車中失去知覺,警員待他醒來後將他拘捕。

警方根據車內起出的物品,懷疑事故涉及醉酒駕駛,司機也有醉酒的跡象。

肇事司機到醫院檢查後,已被轉送到Santa Rita監獄扣查,事故不涉及其他司機或行人。

根據警方公開的視頻,可見警員在事後查看涉事的銀色汽車,車前蓋撞至鬆脫,地上遺下黑色的車胎痕跡。

根據全國交通安全管理局的數據,全美醉酒駕駛的事故有上升的趨勢,San Leandro的排名處於中間位置。

