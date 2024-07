【加州新聞】報告指極端高溫天氣 導致加州耗費77億元應對熱浪

【KTSF 歐志洲報導】

加州保險部發佈的一份報告指出,加州在2013年至2022年期間的極端高溫天氣,導致加州損失77億元來應對熱浪,期間也有大約460人因為極端天氣死亡。

根據Sacramento Bee的報導,加州過去十年,因為極端高溫天氣損失的77億元,大部分是用在緊急部門對應民眾健康方面,其它包括生產力的損失、工業生產遭到擾亂,和基礎建設的破壞。

加州記錄到的20宗最致命的火災,死亡人數是312人,而在報告中涵盖十年內,因為極端高溫天氣而死亡的人數接近460人。

加州保險總監Ricardo Lara就這份報告表示,極端高溫天氣,正在逐漸威脅加州居民的健康和福祉、州的經濟、基礎建設。

報告中,極端高溫天氣的定義是超過七天的持續過度高溫,報告指出,極端高溫在加州已經越來越普遍,而持續更加長的時間,最容易受到高溫天氣傷害的族群,是長者和低收入人士,而非洲裔和原住民,還有低收入的白人,他們的死亡率在某些情況下比一般人高出一倍。

在經濟方面,極端高溫天氣對加州的影響是多方面,當中最顯著是農業、製造業和能源業,而單單在停電方面的損失,就記錄到高達5.8億元。

報告指出,一次極端的熱浪,會導致2132人進醫院醫治,並促成200人提早死亡,導致22億元的損失。

沙加緬度醫療機構Kaiser Permanente急診部門的副主任David Terca特別提出,在2021年的一次熱浪中,在急診室中可以直接看到,人們因為熱浪衝擊的效應,他表示,超過華氏一百度的持續高溫,急診室就出現熱衰竭和中暑病人增加,但是Terca也指出,加州居民越來越依賴冷氣的話,製造清涼環境驅趕熱浪的設備,導致碳排放增加,其實也加劇人為促成的氣候變化。

報告也要州府和地方政府增加樹木和綠色空間,並給公司減少職員,因為高溫受傷的舉措,提供獎勵。

加州環境保護署預計將在明年實行一個加州高溫指數的系統,來給極端高溫天氣發出適當的指引。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。