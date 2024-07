【灣區新聞】奧克蘭匪徒當街搶劫和毆打兩名亞裔婦女（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方公開一段閉路電視片段,顯示有匪徒在街上搶劫和毆打兩名亞裔婦女,警方呼籲兩名受害人聯絡警方,協助警方起訴被捕的嫌犯,提醒觀眾視頻畫面可能會引起一些觀眾感到不安,敬請留意。

案發現場位於奧克蘭北部San Pablo Avenue 5500號路段,很接近Emeryville,時間是上星期五7月5日傍晚6點15分左右。

奧克蘭警察部門發布的畫面中可以看到,一名男子試圖搶走其中一名女受害人手中拿著的兩個袋子,這名有灰白色頭髮的女長者沒有放手,被嫌犯揮拳毆打,跌倒在地。

當涉案男子要往受害人的頭再揮一拳的時候,她旁邊的另外一名女子試圖阻止,但卻臉部中拳至眼鏡飛落,涉案男子這時候搶了一個購物袋和一個行李逃走。

警方表示,一名休班警員和現場幾位民眾目擊事件,跟隨涉案男子,他之後把搶劫物品丟下離開,休班警員把物品還給兩名受害人,而執勤警員在到場之後,在目擊者的指引下找到涉案男子,並將他逮捕。

警方表示,調查發現這名男子還涉及鄰里中的另外三宗搶劫案,警方現在呼籲兩名受害女子和他們聯絡、報案,警方也呼籲有相關事件的照片或視頻的民眾,聯絡警方協助調查,電話是510-238-3326,或把視頻寄至[email protected]

